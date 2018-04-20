تقارير صحية تؤكد أن مرض الحصبة يتجاوز 1,500 حالة إصابة منذ بداية العام في فرنسا

أظهرت تقارير السلطات الصحية الفرنسية أن عدد المصابين الفرنسيين بمرض الحصبة تجاوز ألفا و605 حالات منذ نوفمبر الماضي، وذلك بسبب عدم كفاية التغطية المتعلقة بالتطعيم والذي يؤخذ على جرعتين.
وسجلت الفترة ما بين (2008 – 2012) 24 ألف حالة إصابة بالحصبة، منها 15 ألف حالة فقط في عام 2011. وقد تسببت في وفاة 21 حالة في عام 2008، ومنذ الأول من يناير 2018، ارتفعت الحالات التي دخلت المستشفى بنسبة 20% بسبب عدم أخذ التطعيمات، حيث تنتشر العدوى عن طريق السعال أو العطس.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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