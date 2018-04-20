تقارير صحية تؤكد أن مرض الحصبة يتجاوز 1,500 حالة إصابة منذ بداية العام في فرنسا

أظهرت تقارير السلطات الصحية الفرنسية أن عدد المصابين الفرنسيين بمرض الحصبة تجاوز ألفا و605 حالات منذ نوفمبر الماضي، وذلك بسبب عدم كفاية التغطية المتعلقة بالتطعيم والذي يؤخذ على جرعتين.

وسجلت الفترة ما بين (2008 – 2012) 24 ألف حالة إصابة بالحصبة، منها 15 ألف حالة فقط في عام 2011. وقد تسببت في وفاة 21 حالة في عام 2008، ومنذ الأول من يناير 2018، ارتفعت الحالات التي دخلت المستشفى بنسبة 20% بسبب عدم أخذ التطعيمات، حيث تنتشر العدوى عن طريق السعال أو العطس.