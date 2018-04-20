استخدام بودرة الشعير فى المأكولات بدلا من السكر

لجأت عدة مصانع للأغذية في سويسرا وفرنسا إلى استخدام بودرة الشعير، التي أطلق عليها اسم (لاستيفيا) بدلا من سكر القصب أو السكروز، حسبما أعلن الباحثون السويسريين فى جامعة لوزان.
واقترح الباحثون السويسريون استخدام بودرة الألياف الصلبة المعروفة باسم (جلوكوتين بيتا)، المستخلصة من (الشعير) الذي يحتوى على كميات كبيرة من خليوز، وهي المادة الموجودة في الجزء الأساسي من جدار خلايا النبات، والتي تتحول إلى (جلوكوتين بيتا)، وهو مفيد للصحة، بل ويعمل على تخفيض نسبة الكولسترول والسكر في الدم، والتي تفيد الجرثومة المعوية وتقلل من مخاطر أمراض القلب.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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