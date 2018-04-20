النيكل المستخلص من بقايا الأحجار المتناثرة بعد سقوط نيزك على الأرض يسبب حساسية جلدية

كشف فريق من الباحثين السويسريين المتخصصين في الأمراض الجلدية في المستشفى الجامعي بمدينة (جنيف) السويسرية، برئاسة طبيبة الأمراض الجلدية والحساسية (لورا مالينوسكين) أن ظهور البقع الحمراء فى أصبع عالم فيزيائي يبلغ من العمر 31 عاما كان يرتدى خاتما من النيكل الأبيض ويرتدى حزاما به حلقة من معدن النيكل، كان بسبب إصابته بنوع من الأكزيما الجلدية لملامسه جلده لعنصر النيكل.
وقال فريق البحث إن هذه الحساسية الناتجة عن معدن النيكل المستخلص من بقايا أحجار كانت متناثرة نتيجة وقوع نيزك على الأرض وتم جمعها وإدخالها في صناعة بعض الأدوات من النيكل مثل الخواتم والحلقة الموجودة في الحزام، وفور خلع الخاتم أو الحزام تتلاشى الحساسية الناتجة عن اختلاط الجلد بهذا المعدن.
وكان الباحثون قد قاموا بتحليل هذا المعدن، وتبين أنه من أحجار بعض النيازك التي تحتوى على 90% من الحديد و7% من النيكل و3ر0% من الفوسفور و7ر0% من الكوبلت.
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