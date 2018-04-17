دراسة تشير إلى أهمية تفادى عملية تسليك أنبوب الرسغ بقدر الإمكان

ذكر طبيب معالجة "إعوجاج الأعضاء الفرنسى" اديل ترابلسى بمستشفى (كوشان) الفرنسية أن أعراض "التنميل" في الثلاثة أصابع الأولى من اليد والتي تجعل المصاب به يستيقظ فى الليل من شدة الألم، ترجع إلى انسداد الأنبوب فى "رسغ اليد" الموجود فى كف اليد الذي يضم العصب المتوسط، مشيرا إلى أنه عند الضغط عليه تظهر الآلام.

ويرى الطبيب الفرنسى ضرورة إجراء المريض أشعة على هذا العصب لمعرفة مدى حدته، ويتم العلاج بالكورتيزون فى أول الأمر قبل اللجوء إلى الجراحة، ويقول إنه عند استفحال الحالة يجب اللجوء لتوسيع هذا الأنبوب حتى لا يضغط على العصب الذى يسبب الألم ويتم التدخل الجراحى بواسطة كاميرا مزودة بمنظار فى بطن اليد، وتقوم بتسليك العصب ليتخلص المريض من الألم على الفور .