دراسة تشير إلى أهمية تفادى عملية تسليك أنبوب الرسغ بقدر الإمكان

ذكر طبيب معالجة "إعوجاج الأعضاء الفرنسى" اديل ترابلسى بمستشفى (كوشان) الفرنسية أن أعراض "التنميل" في الثلاثة أصابع الأولى من اليد والتي تجعل المصاب به يستيقظ فى الليل من شدة الألم، ترجع إلى انسداد الأنبوب فى "رسغ اليد" الموجود فى كف اليد الذي يضم العصب المتوسط، مشيرا إلى أنه عند الضغط عليه تظهر الآلام.
ويرى الطبيب الفرنسى ضرورة إجراء المريض أشعة على هذا العصب لمعرفة مدى حدته، ويتم العلاج بالكورتيزون فى أول الأمر قبل اللجوء إلى الجراحة، ويقول إنه عند استفحال الحالة يجب اللجوء لتوسيع هذا الأنبوب حتى لا يضغط على العصب الذى يسبب الألم ويتم التدخل الجراحى بواسطة كاميرا مزودة بمنظار فى بطن اليد، وتقوم بتسليك العصب ليتخلص المريض من الألم على الفور .
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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