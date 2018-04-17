دراسة فرنسية تؤكد أن زيت ثمرة (الافوكادو) يرطب الجلد الجاف وينشط إنتاج الكولاجين

ذكرت دراسة أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين فى جامعة (باريس) أن زيت ثمرة (الافوكادو) لديه العديد من الفوائد فهو يعمل على ترطيب الجلد الجاف، خاصة الوجه، وذلك لاحتوائه على حمض الزيوت الدهنى، كما أنه ينشط عملية إنتاج الكولاجين .

وأشارت الدراسة إلى أن زيت (الافوكادو) يقوى ويجدد الأحماض الدهنية الأساسية مثل (أوميجا – 6 و9)، كما أنه غنى بمضادات الأكسدة مثل فيتامين (هـ) وهرمون (البروجسيترون)، اللذان يساعدان على مكافحة الشيخوخة المبكرة عن طريق امتصاص جزء من الأشعة فوق البنفسجية وإضعاف الجذور الحرة.