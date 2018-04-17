دراسة فرنسية تؤكد أن زيت ثمرة (الافوكادو) يرطب الجلد الجاف وينشط إنتاج الكولاجين

ذكرت دراسة أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين فى جامعة (باريس) أن زيت ثمرة (الافوكادو) لديه العديد من الفوائد فهو يعمل على ترطيب الجلد الجاف، خاصة الوجه، وذلك لاحتوائه على حمض الزيوت الدهنى، كما أنه ينشط عملية إنتاج الكولاجين .
وأشارت الدراسة إلى أن زيت (الافوكادو) يقوى ويجدد الأحماض الدهنية الأساسية مثل (أوميجا – 6 و9)، كما أنه غنى بمضادات الأكسدة مثل فيتامين (هـ) وهرمون (البروجسيترون)، اللذان يساعدان على مكافحة الشيخوخة المبكرة عن طريق امتصاص جزء من الأشعة فوق البنفسجية وإضعاف الجذور الحرة.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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