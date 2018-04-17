دراسة تنصح بتناول كوب من البابونج والشمر لاسترخاء الأعصاب

فى محاولة للتغلب على القلق وللحصول على الراحة والاسترخاء، تنصح أحدث الأبحاث الطبية بتناول فنجان من "المغلى البابونج" و"الشمر" الساخن المضاف إليه القليل من النعناع قبل النوم .
وتوصلت الأبحاث - التى أجريت فى كلية الطب جامعة (نيويورك) - إلى أن "مغلى البابونج" يعد مشروبا سحريا، استخدمته البشرية على مر العصور يتم استخدامه كعلاج لمشاكل النوم واسترخاء الأوعية الدموية وتنعيم ألياف العضلات، كما يعمل بمثابة مضاد للبكتيريا ويساعد فى السيطرة على مرض السكر .
يأتى ذلك فى وقت أثبتت فيه الأبحاث أن النعناع يساعد فى استرخاء العضلات للحصول على أفضل النتائج، وحثت على استهلاكه فى المساء قبل النوم لأنه يساعد فى التغلب على الأرق، كما يحتوى على مستوى عال من المنثول؛ الذي يساعد على استرخاء العضلات وينشط حالة الانتعاش.
وأفادت الأبحاث بأن "الشمر" يعد واحدا من أكثر الأعشاب استخداما فى الهند، يتم تناوله بعد وجبتى الغذاء أو العشاء، لعلاج آلام المعدة، والإجهاد الذى يؤدى إلى الاكتئاب، فضلا عن احتوائه على مضادات الأكسدة .
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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