دراسة تنصح بتناول كوب من البابونج والشمر لاسترخاء الأعصاب

فى محاولة للتغلب على القلق وللحصول على الراحة والاسترخاء، تنصح أحدث الأبحاث الطبية بتناول فنجان من "المغلى البابونج" و"الشمر" الساخن المضاف إليه القليل من النعناع قبل النوم .

وتوصلت الأبحاث - التى أجريت فى كلية الطب جامعة (نيويورك) - إلى أن "مغلى البابونج" يعد مشروبا سحريا، استخدمته البشرية على مر العصور يتم استخدامه كعلاج لمشاكل النوم واسترخاء الأوعية الدموية وتنعيم ألياف العضلات، كما يعمل بمثابة مضاد للبكتيريا ويساعد فى السيطرة على مرض السكر .

يأتى ذلك فى وقت أثبتت فيه الأبحاث أن النعناع يساعد فى استرخاء العضلات للحصول على أفضل النتائج، وحثت على استهلاكه فى المساء قبل النوم لأنه يساعد فى التغلب على الأرق، كما يحتوى على مستوى عال من المنثول؛ الذي يساعد على استرخاء العضلات وينشط حالة الانتعاش.

وأفادت الأبحاث بأن "الشمر" يعد واحدا من أكثر الأعشاب استخداما فى الهند، يتم تناوله بعد وجبتى الغذاء أو العشاء، لعلاج آلام المعدة، والإجهاد الذى يؤدى إلى الاكتئاب، فضلا عن احتوائه على مضادات الأكسدة .