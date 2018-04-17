تحتفل هيئة الصحة الفرنسية الثلاثاء باليوم العالمى الثامن والعشرين لمرض (الهيموفيليا)، فتنظم بهذه المناسبة عدة مؤتمرات تحت عنوان (تقاسم المعرفة)، والتى تطلقها عبر شبكة التواصل الاجتماعى (فيس بوك) حتى يستفيد منها العدد الأكبر.

وتلقى المؤتمرات الضوء على هذا المرض وأسبابه وكيفية علاجه ومسبباته بالإضافة إلى طرق علاجه وتقديم الحلول التى يستفيد منها المرضى التى تجهل الكثير عن المرض، كما تساعدهم فى طرح الأسئلة والإجابة عليها عبر شبكة التواصل الاجتماعى .