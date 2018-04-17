دراسة طبية تؤكد أن فيتامين (ب -12) قد يزيد فرص الإصابة بحب الشباب

أظهرت دراسة طبية حديثة أن تناول فيتامين ( ب – 12) ، المتواجد فى اللحوم ومنتجات الألبان أو عند تناوله فى صورة مكملات غذائية لتحسين وظائف المخ ولدرء فقر الدم، قد يغير التركيب الجينى لبكتيريا الوجه، مما يعزز من فرص الالتهاب السريع المرتبط بتكوين بثور وحب شباب .

وعكف الباحثون فى كلية الصيدلة جامعة (كاليفورنيا) الأمريكية على التركيز على المستويات العالية من فيتامين (ب – 12) كعامل محتمل لزيادة مخاطر الإصابة بالبثور، استنادا للأبحاث التى تم إجراؤها على مدار العقود الستة الماضية، والتى ربطتها الحالات الأعلى من استهلاك هذا الفيتامين.

وقالت الدكتورة لاريلى دوهايم روس أستاذ الأمراض الجلدية فى جامعة (كاليفورنيا) "إنه تم الإبلاغ عدة مرات عن الذين تناولوا فيتامين (ب -12) والإصابة بحب الشباب".

وبدأ الباحثون بتحديد المسار الجزيئى الذى ينتج فيتامين (ب - 12) وبكتيريا الجلد، وتمت مقارنته بالأشخاص ذوى البشرة الجيدة، والأشخاص ذوى البشرة المعرضة للإصابة بحب الشباب، وتوصلوا إلى أن مسار تمثيل فيتامين (ب -12) مرتبط بصورة كبيرة بزيادة مخاطر الإصابة بالبثور وحب الشباب .

وأشارت الدراسة إلى أنه كلما ازدادت جرعات فيتامين (ب -12) لدى البعض تزيد من فرص إصابتهم بحب الشباب والبثور.