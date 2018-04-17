دراسة طبية تؤكد أن فيتامين (ب -12) قد يزيد فرص الإصابة بحب الشباب

أظهرت دراسة طبية حديثة أن تناول فيتامين ( ب – 12) ، المتواجد فى اللحوم ومنتجات الألبان أو عند تناوله فى صورة مكملات غذائية لتحسين وظائف المخ ولدرء فقر الدم، قد يغير التركيب الجينى لبكتيريا الوجه، مما يعزز من فرص الالتهاب السريع المرتبط بتكوين بثور وحب شباب .
وعكف الباحثون فى كلية الصيدلة جامعة (كاليفورنيا) الأمريكية على التركيز على المستويات العالية من فيتامين (ب – 12) كعامل محتمل لزيادة مخاطر الإصابة بالبثور، استنادا للأبحاث التى تم إجراؤها على مدار العقود الستة الماضية، والتى ربطتها الحالات الأعلى من استهلاك هذا الفيتامين.
وقالت الدكتورة لاريلى دوهايم روس أستاذ الأمراض الجلدية فى جامعة (كاليفورنيا) "إنه تم الإبلاغ عدة مرات عن الذين تناولوا فيتامين (ب -12) والإصابة بحب الشباب".
وبدأ الباحثون بتحديد المسار الجزيئى الذى ينتج فيتامين (ب - 12) وبكتيريا الجلد، وتمت مقارنته بالأشخاص ذوى البشرة الجيدة، والأشخاص ذوى البشرة المعرضة للإصابة بحب الشباب، وتوصلوا إلى أن مسار تمثيل فيتامين (ب -12) مرتبط بصورة كبيرة بزيادة مخاطر الإصابة بالبثور وحب الشباب .
وأشارت الدراسة إلى أنه كلما ازدادت جرعات فيتامين (ب -12) لدى البعض تزيد من فرص إصابتهم بحب الشباب والبثور.
GMT 00:54 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيساندراسة تشير إلى أهمية تفادى عملية تسليك أنبوب الرسغ بقدر الإمكان
GMT 00:50 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيساندراسة فرنسية تؤكد أن زيت ثمرة (الافوكادو) يرطب الجلد الجاف وينشط إنتاج الكولاجين
GMT 00:45 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيساندراسة تنصح بتناول كوب من البابونج والشمر لاسترخاء الأعصاب
GMT 00:40 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانهيئة الصحة الفرنسية تحتفل الثلاثاء باليوم العالمى لمرض "الهيموفيليا"
GMT 00:30 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيساندراسة تؤكد أن تأخر سن اليأس ربما يفيد مهارات الذاكرة لدى النساء في وقت لاحق من الحياة
حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
أرسل تعليقك