حذرت دراسة طبية من نقص مستويات فيتامين "د" فى الجسم لدوره فى زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر .

فقد حذر الباحثون فى كلية الطب جامعة "سول" فى كوريا الجنوبية أن الأفراد الذين لديهم مستويات فيتامين "د" أقل من 30 نانوجرام / مل في بلازما الدم كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكري بخمسة أضعاف من الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من 50 نانوجرام / مل.

وقال الدكتور"بارك كيه :"وجدنا أن المشاركين الذين لديهم مستويات فيتامين "د" أقل من 30 نانوجرام / مل لديهم خطر أعلى بمعدل الثلث للإصابة بالسكر ، وأن الذين لديهم مستويات أعلى من 50 نانوغرام / مل تراجع هذا الخطر بينهم".

بالنسبة للنتائج ، التي تم نشرها في عدد أبريل من مجلة "بلس وان" الطبية ، تم فحص مجموعة من 903 من البالغين الأصحاء (متوسط العمر: 74) دون أي مؤشرات على ما قبل السكري أو السكر .

وحدد الباحثون الحد الأدنى من المستوى الصحي لـ "فيتامين د" في بلازما الدم ليكون 30 نانوجرام في المليلتر (نانوجرام / مل) .. ووجد أنه يصل إلى هذه المكملات الغذائية من 3000 إلى 5000 وحدة دولية (IU) في اليوم ، أقل مع إضافة من التعرض اليومي المعتدل لأشعة الشمس مع الحد الأدنى من الملابس (حوالي 10-15 دقيقة في الهواء الطلق في الظهيرة) ستكون مطلوبة.

ويصل المعدل اليومي الموصى به يومياً من "فيتامين د" إلى 400 وحدة دولية للأطفال حتى سنة واحدة ؛ 600 وحدة دولية للأعمار من سنة إلى سبعين سنة (أقل للنساء الحوامل أو المرضعات) و800 وحدة دولية للأشخاص فوق سن 70 ، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.

وقال الباحثون ان الكميات اليومية العالية من فيتامين د تعتبر آمنة بشكل عام ، لكن مستويات مصل الدم التي تتجاوز 125 نانوجرام / مل ارتبطت بآثار جانبية سلبية مثل الغثيان والإمساك وفقدان الوزن ومشاكل في ايقاع القلب وتلف كلوي.