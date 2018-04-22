حذرت دراسة طبية من نقص مستويات فيتامين "د" فى الجسم لدوره فى زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر .
فقد حذر الباحثون فى كلية الطب جامعة "سول" فى كوريا الجنوبية أن الأفراد الذين لديهم مستويات فيتامين "د" أقل من 30 نانوجرام / مل في بلازما الدم كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكري بخمسة أضعاف من الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من 50 نانوجرام / مل.
وقال الدكتور"بارك كيه :"وجدنا أن المشاركين الذين لديهم مستويات فيتامين "د" أقل من 30 نانوجرام / مل لديهم خطر أعلى بمعدل الثلث للإصابة بالسكر ، وأن الذين لديهم مستويات أعلى من 50 نانوغرام / مل تراجع هذا الخطر بينهم".
بالنسبة للنتائج ، التي تم نشرها في عدد أبريل من مجلة "بلس وان" الطبية ، تم فحص مجموعة من 903 من البالغين الأصحاء (متوسط العمر: 74) دون أي مؤشرات على ما قبل السكري أو السكر .
وحدد الباحثون الحد الأدنى من المستوى الصحي لـ "فيتامين د" في بلازما الدم ليكون 30 نانوجرام في المليلتر (نانوجرام / مل) .. ووجد أنه يصل إلى هذه المكملات الغذائية من 3000 إلى 5000 وحدة دولية (IU) في اليوم ، أقل مع إضافة من التعرض اليومي المعتدل لأشعة الشمس مع الحد الأدنى من الملابس (حوالي 10-15 دقيقة في الهواء الطلق في الظهيرة) ستكون مطلوبة.
ويصل المعدل اليومي الموصى به يومياً من "فيتامين د" إلى 400 وحدة دولية للأطفال حتى سنة واحدة ؛ 600 وحدة دولية للأعمار من سنة إلى سبعين سنة (أقل للنساء الحوامل أو المرضعات) و800 وحدة دولية للأشخاص فوق سن 70 ، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.
وقال الباحثون ان الكميات اليومية العالية من فيتامين د تعتبر آمنة بشكل عام ، لكن مستويات مصل الدم التي تتجاوز 125 نانوجرام / مل ارتبطت بآثار جانبية سلبية مثل الغثيان والإمساك وفقدان الوزن ومشاكل في ايقاع القلب وتلف كلوي.
GMT 00:10 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانالهنود يستهلكون كميات أقل بكثير من الكالسيوم
GMT 00:02 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانعلماء أمريكيون يحددون بروتينا يساعد في علاج أمراض القلب
GMT 23:57 2018 السبت ,21 إبريل / نيساندراسة أسترالية تحذر من خطورة إعطاء أدوية غير ضرورية لمرضى الخرف
GMT 23:44 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانقلق فرنسي من انتشار مخدر جديد بين الشباب
GMT 23:38 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانتراكم الدهون فى الأرداف يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية
لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
أرسل تعليقك