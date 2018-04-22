الهنود يستهلكون كميات أقل بكثير من الكالسيوم

حذرت دراسة طبية من تدنى إستهلاك الهنود عنصر الكالسيوم ليحصلون على نصف الكمية الموصى بها، وفقا لخريطة عامة حول كمية الكالسيوم التى يتم استهلاكها فى الهند.

ويعتبر الكالسيوم مكونا اساسيا للعظام ، حيث يشكل مابين 30 – 35% من كتلة العظام وقوتها .. وقد تم ربط إنخفاض إستهلاك الكالسيوم بإنخفاض كثافة المعادن فى العظام ، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

وفى الهند ، يبلغ متوسط كمية الكالسيوم المستهلكة 429 ملليجرام يوميا ، مقابل الجرعة الموصى بها التى تتراوح مابين 800-1000 ملليجرام يوميا ، وفقا للتوجيهات الصادرة عن "مؤسسة هشاشة العام الدولية "####(IOF) ####، وهي منظمة غير حكومية.

ويختلف تقدير متوسط مدخول الكالسيوم فى الغذاء بين البالغين اختلافا كبيرا ، من مستوى منخفض يبلغ 175 ملليجرام فى اليوم فى نيبال إلى 1233 ملليجرام فى اليوم فى أيسلندا ، وفقا للنتائج التى عرضت مؤخرا فى ندوة عقدت فى مدينة "كركوف" فى بولندا .

وأظهرت الخريطة التي ضمت بلدانا من آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية في الغالب مآخذ منخفضة من الكالسيوم تتراوح ما بين 400 - 700 ملغ / يوم.. وتعكس الخريطة النتائج التي توصلت إليها دراسة حديثة نُشرت في مجلة "هشاشة العظام الدولية".. كما "تكشف أنه في أجزاء كثيرة من آسيا وجنوب شرق آسيا ، فإن عدد السكان الذين يتناولون الكالسيوم في النظام الغذائي منخفض للغاية ، حيث تتراوح مستوياتهم في الغالب ما بين 400 إلى 500 ملغ في اليوم" ، على حد قول أمبرايش ميتال ، مؤلف مشارك في الدراسة .

وأوضح الباحثون أنه فى كل من الصين والهند ، أكثر بلدان العالم اكتظاظا بالسكان ، تبين أن متوسط استهلاك الكالسيوم يبلغ 338 ملليجرام فى اليوم فى الصين و429 ملليجرام فى اليوم فى الهند .

وتختلف كمية الكالسيوم المطلوبة فى مراحل مختلفة فى الحياة .. وتعتبر متطلبات الكالسيوم العالية – بشكل خاص فى سنوات المراهقة سبب النمو السريع للهيكل العظمى – وفى سن أكبر عندما تتراجع قدرة الجسم على إمتصاص الكالسيوم .. وفى كبار السن ، يحدث فقدان فى كتلة العظام بمعدل حوالى 1% سنويا ، مما يؤدى إلى فقدان الكالسيوم بواقع 15 جراما فى السنة .

تختلف التوصيات الخاصة بتناول الكالسيوم يومياً باختلاف البلد ، إلا أنه يُنصح عادةً بتناول 800 - 1000 ملغ / يوم للبالغين الأصحاء ، مع زيادة الكميات الموصى بها للمراهقين ، والنساء بعد سن اليأس ، وكبار السن ، والأشخاص المصابين بهشاشة العظام.. وتشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم جميع منتجات الألبان ( الحليب واللبن والجبن) وبعض أنواع الخضروات (البروكلي ، السلق ) ، والأسماك المعلبة الكاملة مع العظام الصالحة للأكل مثل السردين ، وبعض المكسرات ، ومنتجات الصويا التي تحتوي على الكالسيوم (التوفو ، حليب الصويا) ، وبعض المياه المعدنية.