أول ظهور لكيت هدسون بعد الحمل برفقة حبيبها

حضرت أمس النجمة العالمية كيت هدسون حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها القادم بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث.

وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء Roberto Cavalli.