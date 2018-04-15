أنجلينا جولى تعانى مشاكل نفسية وبراد بيت يهددها بسحب حضانة الأبناء

أكد مصدر مطلع أن النجمة العالمية أنجلينا جولى تعانى من مشاكل نفسية ولا تنام بانتظام، ولا تأكل بما يكفى، وأن زوجها المنفصل عنها براد بيت طلب منها أن تتلقى العلاج، وإن لم تفعل سيأخذ منها حضانة الأطفال، وذلك حسبما ذكر موقع gossipcop، فبراد بيت لا يريد أن يسىء لها بل يريدها بصحة جديدة من أجل أبنائهما.
ومن ناحية أخرى أشارت مصادر مقربة من جولى أنها أصبيت بالانهيار وذهبت إلى الطوارئ لتلقى العلاج، ولم تنف ما تنقله الصحف، وتجاهلته تماما.
ومن ناحية أخرى براد بيت هو الأخر منشغل قليلا عن أبنائه، حيث يعيش قصة حب جديدة مع نيرى أوكسمان، وهى أستاذة فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومهندسة معمارية فى بريطانيا، وهذه العلاقة ستكون أول علاقة عاطفية تجمع براد بيت بفتاة خارج الوسط الفنى، كما أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية بجانب الأمريكية.
ولم يخرج أحد من الثنائى ليؤكد أو ينفى تلك العلاقة، لكن حبيبة براد بيت الجديدة نشرت صورة برفقته على صفحتها الخاصة بموقع إنستجرام، لتؤكد بهذه الصورة ما تتداوله الصحف العالمية.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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