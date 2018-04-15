أنجلينا جولى تعانى مشاكل نفسية وبراد بيت يهددها بسحب حضانة الأبناء

أكد مصدر مطلع أن النجمة العالمية أنجلينا جولى تعانى من مشاكل نفسية ولا تنام بانتظام، ولا تأكل بما يكفى، وأن زوجها المنفصل عنها براد بيت طلب منها أن تتلقى العلاج، وإن لم تفعل سيأخذ منها حضانة الأطفال، وذلك حسبما ذكر موقع gossipcop، فبراد بيت لا يريد أن يسىء لها بل يريدها بصحة جديدة من أجل أبنائهما.

ومن ناحية أخرى أشارت مصادر مقربة من جولى أنها أصبيت بالانهيار وذهبت إلى الطوارئ لتلقى العلاج، ولم تنف ما تنقله الصحف، وتجاهلته تماما.

ومن ناحية أخرى براد بيت هو الأخر منشغل قليلا عن أبنائه، حيث يعيش قصة حب جديدة مع ​نيرى أوكسمان،​ وهى أستاذة فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومهندسة معمارية فى بريطانيا، وهذه العلاقة ستكون أول علاقة عاطفية تجمع براد بيت بفتاة خارج الوسط الفنى، كما أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية بجانب الأمريكية.

ولم يخرج أحد من الثنائى ليؤكد أو ينفى تلك العلاقة، لكن حبيبة براد بيت الجديدة نشرت صورة برفقته على صفحتها الخاصة بموقع إنستجرام، لتؤكد بهذه الصورة ما تتداوله الصحف العالمية.