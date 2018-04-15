توقيع اتفاقية تفاهم سينمائى مصرى أردنى بمهرجان الإسماعيلية

يقام غدا الاثنين على هامش فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، توقيع مذكرة تفاهم مصرية أردنية، يوقعها الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومى للسينما، بين المركز القومى للسينما المصرية والهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وتهدف مذكرة التفاهم بين الطرفين على تشجيع الثقافة السينمائية، حيث إن مهرجان الإسماعيلية للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة يمثل قيمة فنية وثقافية، ويعتبر نافذة مهمة لصناع تلك الأفلام، وكذلك الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، فقد تلاقت إرادة الفريقين على التعاون، وأن يعمل الفريقان على ترويج الثقافة السينمائية ونشر ودعم قيم الإبداع بين فئات المجتمع، حيث تقوم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بتنظيم فعالية دورية تحت عنوان أيام مهرجان الإسماعيلية فى الأردن، يتم من خلالها عرض مجموعة أفلام مختارة من القائمة المشاركه فى المهرجان، وكذلك استضافة من ترشحه إدارة المهرجان لمناقشة تلك الأفلام وفقا للقواعد والفعاليات التى تراها الهيئة، كذلك تقوم إدارة مهرجان الإسماعيلية باستضافة من ينوب من الهيئة لحضور فعاليات المهرجان فى مصر، وكذلك تأخذ إدارة المهرجان على عاتقها إتاحة الفرصة لعرض مجموعة من الأفلام التى ترشحها الهيئة للمهرجان