توقيع اتفاقية تفاهم سينمائى مصرى أردنى بمهرجان الإسماعيلية

يقام غدا الاثنين على هامش فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، توقيع مذكرة تفاهم مصرية أردنية، يوقعها الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومى للسينما، بين المركز القومى للسينما المصرية والهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
وتهدف مذكرة التفاهم بين الطرفين على تشجيع الثقافة السينمائية، حيث إن مهرجان الإسماعيلية للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة يمثل قيمة فنية وثقافية، ويعتبر نافذة مهمة لصناع تلك الأفلام، وكذلك الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، فقد تلاقت إرادة الفريقين على التعاون، وأن يعمل الفريقان على ترويج الثقافة السينمائية ونشر ودعم قيم الإبداع بين فئات المجتمع، حيث تقوم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بتنظيم فعالية دورية تحت عنوان أيام مهرجان الإسماعيلية فى الأردن، يتم من خلالها عرض مجموعة أفلام مختارة من القائمة المشاركه فى المهرجان، وكذلك استضافة من ترشحه إدارة المهرجان لمناقشة تلك الأفلام وفقا للقواعد والفعاليات التى تراها الهيئة، كذلك تقوم إدارة مهرجان الإسماعيلية باستضافة من ينوب من الهيئة لحضور فعاليات المهرجان فى مصر، وكذلك تأخذ إدارة المهرجان على عاتقها إتاحة الفرصة لعرض مجموعة من الأفلام التى ترشحها الهيئة للمهرجان
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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