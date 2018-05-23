قالت جنجاه شقيقة الفنانة سعاد حسنى، إن أحداث مسلسل عوالم خفية، تتحدث عن مقتل "سعاد حسنى"، مضيفة أن اسم المسلسل مأخوذ بطريقة ملتوية من كتاب "أسرار الجريمة الخفية".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن المسلسل أخذ من الكتاب أشياء كثيرة، نافية من نشر على لسانها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لأنها كانت قد قالت :"سأتابع المسلسل ثم أقوم بالإجراءات والاستشارات القانونية مع محامى الأسرة".

ولفتت شقيقة الفنانة سعاد حسنى إلى أن قصة الفنانة الراحلة تفتح قضايا كثيرة، مضيفة: "هشوف لو فعلاً نفس قصة سعاد حسنى هيكون فيه إجراء قانونى".

من جانبها أوضحت الفنانة رانيا فريد شوقى، أن بعض أحداث المسلسل مجرد أنه مستوحى الحدث من الفنانة سعاد حسنى، لكن باقى الأحداث مختلفة عن حياة الفنانة الراحلة، لأن المذكرات عبارة عن خيال مؤلف، مأخوذة من قضايا فساد حدثت منذ زمن.

وأشارت الفنانة رانيا فريد شوقى، إلى أن هناك أحداث قادمة بالمسلسل تختلف تماماً عن الفنانة سعاد حسنى.