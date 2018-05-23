قالت جنجاه شقيقة الفنانة سعاد حسنى، إن أحداث مسلسل عوالم خفية، تتحدث عن مقتل "سعاد حسنى"، مضيفة أن اسم المسلسل مأخوذ بطريقة ملتوية من كتاب "أسرار الجريمة الخفية".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن المسلسل أخذ من الكتاب أشياء كثيرة، نافية من نشر على لسانها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لأنها كانت قد قالت :"سأتابع المسلسل ثم أقوم بالإجراءات والاستشارات القانونية مع محامى الأسرة".
ولفتت شقيقة الفنانة سعاد حسنى إلى أن قصة الفنانة الراحلة تفتح قضايا كثيرة، مضيفة: "هشوف لو فعلاً نفس قصة سعاد حسنى هيكون فيه إجراء قانونى".
من جانبها أوضحت الفنانة رانيا فريد شوقى، أن بعض أحداث المسلسل مجرد أنه مستوحى الحدث من الفنانة سعاد حسنى، لكن باقى الأحداث مختلفة عن حياة الفنانة الراحلة، لأن المذكرات عبارة عن خيال مؤلف، مأخوذة من قضايا فساد حدثت منذ زمن.
وأشارت الفنانة رانيا فريد شوقى، إلى أن هناك أحداث قادمة بالمسلسل تختلف تماماً عن الفنانة سعاد حسنى.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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