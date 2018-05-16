ميلا جوفويفتش تخطف الأنظار في مهرجان كان

خطفت النجمة العالمية الشهيرة ميلا جوفوفيتش أنظار الحضور والمصورين بإطلالتها الأنيقة الجذابة، التي من تصميم دار أزياء برادا، على السجادة الحمراء، بحفل افتتاح فيلم «Burning» في مهرجان كان السينمائي الدولي مساء أمس الثلاثاء.

يذكر أن فعاليات المهرجان في دورته الـ71 تستمر حتى 19 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية، وخصص القائمون على المهرجان خطا ساخنا للإبلاغ عن حوادث التحرش الجنسي التي قد تحدث أثناء المهرجان.