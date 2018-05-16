ميلا جوفويفتش تخطف الأنظار في مهرجان كان

خطفت النجمة العالمية الشهيرة ميلا جوفوفيتش أنظار الحضور والمصورين بإطلالتها الأنيقة الجذابة، التي من تصميم دار أزياء برادا، على السجادة الحمراء، بحفل افتتاح فيلم «Burning» في مهرجان كان السينمائي الدولي مساء أمس الثلاثاء.
يذكر أن فعاليات المهرجان في دورته الـ71 تستمر حتى 19 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية، وخصص القائمون على المهرجان خطا ساخنا للإبلاغ عن حوادث التحرش الجنسي التي قد تحدث أثناء المهرجان.
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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