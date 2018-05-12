سلمى حايك تحضر افتتاح girls of the sun في مهرجان كان

خطفت النجمة العالمية الشهيرة سلمى حايك أنظار الحضور والمصورين بإطلالتها الجذابة البسيطة أثناء تواجدها على السجادة الحمراء بحفل افتتاح فيلم "Girls of the Sun" في مهرجان كان السينمائي الدولي صباح يوم السبت.

يذكر أن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ71 انطلقت الثلاثاء، وتستمر حتى 19 مايو في مدينة كان الفرنسية، وخصص القائمون على المهرجان خطا ساخنا للإبلاغ عن حوادث التحرش الجنسي التي قد تحدث أثناء المهرجان.