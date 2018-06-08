تشييع جثمان مجدي طلعت من مسجد القبة في العباسية

أقيمت صلاة الجنازة على جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت بعد صلاة العشاء في مسجد القبة الفداوية بالعباسية، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمدافن أسرته بالدراسة، وحضر عدد من أصدقائه الفنانين ومنهم «عبد الباسط حمودة، أحمد العيسوي، مجدي الشربيني، أمل الطائر»، ويقام العزاء غدًا السبت بعد صلاة العشاء في أمام قسم شرطة الوايلي بالعباسية.

و توفي مجدى طلعت منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بجلطة في المخ نقل على إثرها إلى قسم المخ والأعصاب بمستشفى الدمرداش، ورافقه صديقه الفنان أحمد العيسوي، وكانت نقابة المهن الموسيقية تابعت حالته الصحية.

يذكر أن المطرب الشعبي مجدي طلعت، اشتهر بعدة أغنيات منها «شيال الحمول، برافو عليك، عاجبنى أوى، خليك شاهد يا رب، ثمن الغربة، أصعب دمعتين»، وغيرها.