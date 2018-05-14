احتجاجات على آر كيلي بسبب أغاني تحمل إيحاءات جنسية

ظهر المغني الأمريكي الشهير آر كيلي أمام جمهوره لأول مرة منذ اتهامه بسوء معاملة النساء وسوء السلوك الجنسي، حيث تحدث للجمهور في ولاية نورث كارولينا قائلًا: "لقد تحملت الكثير على مدار الأيام الماضية".
لكن بعد كلامه غنى "كيلي" مجموعة أغاني تحمل إيحاءات جنسية، وهو ما جعل عددا من المحتجين يتظاهرون ضده خارج قاعة الحفل، وكانت الحملة التي تحمل عنوان "ليصمت آر كيلي" قد دعت إلى مقاطعة المغني وحفلاته.
ومن المعروف أن "كيلي" البالغ من العمر 51 عامًا كان نفى ارتكاب أية أفعال خاطئة، ولم توجه إليه اتهامات جنائية حتى الآن، وقد نفى أيضًا صحة تقارير زعمت احتجازه شابات في منزله رغم إرادتهن.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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