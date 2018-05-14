احتجاجات على آر كيلي بسبب أغاني تحمل إيحاءات جنسية

ظهر المغني الأمريكي الشهير آر كيلي أمام جمهوره لأول مرة منذ اتهامه بسوء معاملة النساء وسوء السلوك الجنسي، حيث تحدث للجمهور في ولاية نورث كارولينا قائلًا: "لقد تحملت الكثير على مدار الأيام الماضية".

لكن بعد كلامه غنى "كيلي" مجموعة أغاني تحمل إيحاءات جنسية، وهو ما جعل عددا من المحتجين يتظاهرون ضده خارج قاعة الحفل، وكانت الحملة التي تحمل عنوان "ليصمت آر كيلي" قد دعت إلى مقاطعة المغني وحفلاته.

ومن المعروف أن "كيلي" البالغ من العمر 51 عامًا كان نفى ارتكاب أية أفعال خاطئة، ولم توجه إليه اتهامات جنائية حتى الآن، وقد نفى أيضًا صحة تقارير زعمت احتجازه شابات في منزله رغم إرادتهن.