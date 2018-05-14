تخطت أغنية «شرع السما» للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، حاجز المليون والـ200 ألف مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها مساء أمس الأحد.

وتعد «شرع السما» تتر مسلسل «أبو عمر المصري» المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل على شاشة قناة "أون"، الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتدور أحداث المسلسل حول المحامي فخر الدين الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد «تنظيمًا» سلميًّا يسعى لإيجاد حلول لمشكلات المواطنين البسطاء وقضاياهم، بعيدًا عن مافيا المحاماة وأسعارهم المبالغ فيها، إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية الذي لا يجد وسيلة قانونية لإيقاف نشاط هؤلاء الشباب الحالمين بمجتمع مثالي فيلجأ إلى وسائل أخرى «خارج إطار القانون» من خلال تصفية أعضاء هذا التنظيم، لكن ينجو فخر الدين من محاولة اغتياله التي يقتل فيها ابن خالته عيسى فيهرب إلى فرنسا منتحلاً شخصية ابن خالته الذي كان يتأهب للسفر إلى باريس لدراسة القانون، وهناك يلتقى بمحبوبته القديمة التي تنجب له ابنًا هو عمر ثم تموت وهي تنجبه، ليقرر فخر الدين أن ينتقل بصحبة طفله للعيش بالسودان، وهناك يتحول إلى كادر مهم من كوادر أحد الجماعات الإسلامية المسلحة، وعينه على العودة والثأر من قاتل ابن خالته.