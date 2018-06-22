نيكول سابا بفستان فضي لامع في أحدث صورة

نشرت النجمة نيكول سابا صورة جديدة،اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهرت فيها بفستان فضى لامع أبرز جمالها.

يذكر أن نيكول شاركت في رمضان الماضى بمسلسل الهيبة الجزء الثاني، وهو من بطولة تيم حسن، منى واصف، أويس مخللاتي، عبدو شاهين ومن إخراج سامر البرقاوي.