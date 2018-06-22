رحمة حسن تنشر صورة جديدة من إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة جديدة اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" من إجازتها الصيفية، ظهرت فيها وهي تستمتع بجمال البحر.

يذكر أن أحدث أعمال رحمة السينمائية فيلم "الرجل الأخطر" من بطولة سامح حسين وهالة فاخر وإدوارد وتأليف جوزيف فوزي، ومن إخراج مرقس عادل.