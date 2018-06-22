رحمة حسن تنشر صورة جديدة من إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة جديدة اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" من إجازتها الصيفية، ظهرت فيها وهي تستمتع بجمال البحر.
يذكر أن أحدث أعمال رحمة السينمائية فيلم "الرجل الأخطر" من بطولة سامح حسين وهالة فاخر وإدوارد وتأليف جوزيف فوزي، ومن إخراج مرقس عادل.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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