ماريتا الحلاني تحتفل بتخرج شقيقها

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة النجم عاصى الحلانى صورة جديدة، اليوم، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهرت فيها مع شقيقها وهى تحتفل بتخرجه.

يذكر أن ماريتا تم تكريمها مؤخرًا في حفل توزيع جوائز MEMA "الميما".