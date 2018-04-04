مُنتجة حفلة الفنانة أحلام في باريس تتهمها بالنصب

اتهمت صفاء عايشي، منتجة حفلة الفنانة أحلام، الذي أحيته علي مسرح الأولمبياد في باريس منذ أكثر من عامين، أحلام بالنصب عليها، بعد أن رفضت الأخيرة وزوجها دفع المستحقات الخاصة بها، وفقًا للعقد المبرم بينهما.وكشفت عايشي عن أنه وفقًا لبنود العقد، فيحق لها الحصول على مستحقاتها من الحفلة من دون الرجوع لها، وعندما واجهتها عايشي أكّدت أحلام لها ولزوجها، الذي كان يرافقها طوال مشوار التعاقد والحفلة، أن حقوقها محفوظة.وأضافت عايشي "إذا أردت مقاضاتها يجب أن أقاضيها في البلد الذي تعيش فيها وأنا لا أعرف أي شخص هناك ولا أعرف كيف أخذ مستحقاتي منها؟.