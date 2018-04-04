مُنتجة حفلة الفنانة أحلام في باريس تتهمها بالنصب

اتهمت صفاء عايشي، منتجة حفلة الفنانة أحلام، الذي أحيته علي مسرح الأولمبياد في باريس منذ أكثر من عامين، أحلام بالنصب عليها، بعد أن رفضت الأخيرة وزوجها دفع المستحقات الخاصة بها، وفقًا للعقد المبرم بينهما.وكشفت عايشي عن أنه وفقًا لبنود العقد، فيحق لها الحصول على مستحقاتها من الحفلة من دون الرجوع لها، وعندما واجهتها عايشي أكّدت أحلام لها ولزوجها، الذي كان يرافقها طوال مشوار التعاقد والحفلة، أن حقوقها محفوظة.وأضافت عايشي "إذا أردت مقاضاتها يجب أن أقاضيها في البلد الذي تعيش فيها وأنا لا أعرف أي شخص هناك ولا أعرف كيف أخذ مستحقاتي منها؟.
GMT 19:32 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء
GMT 19:28 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 19:24 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
GMT 19:22 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء
GMT 19:19 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 18:54 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناعتراض صاروخًا باليستيًا أطلقته مليشيات الحوثيين على شمال جازان داخل الأراضي السعودية
GMT 18:20 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساندينا الشربينى تكثف تصوير مشاهدها فى "مليكة"
GMT 18:17 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانترامب ينتقد ألمانيا بسبب خط الغاز الروسي نورد ستريم 2
ظهرت الممثلة الشهيرة إيميلي بلانت، برفقة زوجها، النجم والمخرج جون كراسنسكي للمشاركة في العرض الأول لفيلمهما الجديد A Quiet Place في نيويورك في الولايات المتحدة، حيث تألقت البالغة من العمر 35 عامًا، بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا باللون القرمزي فوق الخصر مصنوع من القطيفة، يتميز بتنورة مزخرفة باللون الوردي في الأسفل من تصميم مصمم الأزياء العالمي "أوسكار دي لا رنتا". وحملت إميلي، المرشحة لجائزة الأوسكار، حقيبة صغيرة باللون الوردي في يدها، مع مزيد من الإكسسوارات وزوج من الأساور المزيّنة بالخرز بنفس ألوان الفستان، بالإضافة إلى الأقراط القرمزية الأنيقة، وكان شعرها الأشقر الداكن قد انجرف للوراء مجددًا بتسريحة أنيقة من تصميم مصففة شعر المشاهير ساره بوتيمبا، ما أضفى إطلالة ناعمة ورقيقة لإميلي، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل القرمزية الأنيقة ومكياجًا ناعمًا من أحمر الشفاه القرمزي ولمسة من الكحل والماسكارا. بينما ارتدى جون
أرسل تعليقك