الحجيلان يقرر حذف مشهد مسيء لـعبد الناصر بمسلسل على mbc
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الحجيلان يقرر حذف مشهد مسيء لـ"عبد الناصر" بمسلسل على mbc

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العرب اليوم - الحجيلان يقرر حذف مشهد مسيء لـ"عبد الناصر" بمسلسل على mbc

ناصر الحجيلان وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية
الرياض - العرب اليوم

تلقى الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي للإعلام، اليوم الخميس، اتصالا  من  ناصر الحجيلان وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، أكد خلاله أنه استمرارا للتواصل و العلاقات الطيبة والتعاون المشترك، أصدر معالى عواد بن صالح وزير الثقافة والإعلام بالمملكة قرارا بحذف المشهد المسيء للزعيم جمال عبد الناصر من مسلسل يذاع على قنوات mbc.

وتوجه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الشكر لوزير الإعلام السعودى على سرعة الاستجابة لمطلب المجلس.

وكان مكرم محمد أحمد قد وجه كتابا لوزير الإعلام بالمملكة طالبه فيه بالتدخل لحذف المشهد المسيء للزعيم جمال عبدالناصر، والتنبيه على القنوات والشركات المنتجة بعدم الإساءة للرموز الوطنية العربية.

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الحجيلان يقرر حذف مشهد مسيء لـعبد الناصر بمسلسل على mbc الحجيلان يقرر حذف مشهد مسيء لـعبد الناصر بمسلسل على mbc



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الحجيلان يقرر حذف مشهد مسيء لـعبد الناصر بمسلسل على mbc الحجيلان يقرر حذف مشهد مسيء لـعبد الناصر بمسلسل على mbc



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