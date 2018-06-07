تلقى الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي للإعلام، اليوم الخميس، اتصالا من ناصر الحجيلان وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، أكد خلاله أنه استمرارا للتواصل و العلاقات الطيبة والتعاون المشترك، أصدر معالى عواد بن صالح وزير الثقافة والإعلام بالمملكة قرارا بحذف المشهد المسيء للزعيم جمال عبد الناصر من مسلسل يذاع على قنوات mbc.
وتوجه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الشكر لوزير الإعلام السعودى على سرعة الاستجابة لمطلب المجلس.
وكان مكرم محمد أحمد قد وجه كتابا لوزير الإعلام بالمملكة طالبه فيه بالتدخل لحذف المشهد المسيء للزعيم جمال عبدالناصر، والتنبيه على القنوات والشركات المنتجة بعدم الإساءة للرموز الوطنية العربية.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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