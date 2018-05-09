نفى الفنان محمد عبده ظهوره في برنامج "رامز تحت الصفر" المذاع خلال شهر رمضان لمقدمه المصري رامز جلال، عندما سألته المذيعة في لقاء تليفزيوني، حيث ردّ ضاحكًا: "ياشيخة أذكري ربك، أخشى أن يطلع لي من تحت الكرسي" ، وأوضح أنه لم يتصل به أحد للمشاركة في إحدى حلقاته، قائلًا: "لست من الشخصيات التي يُضحك عليها، أو يصدر منها موقف يَضحك الناس عليه، ولا يَستطيع اختراع موقف غير طبيعي لكي يضحك الناس ” .

و تشهد دار الأوبرا المصرية مساء اليوم الأربعاء، حفلة غنائية لقطبي الغناء العربي المطرب محمد عبده والمطربة أنغام؛ حيث كشف ” فنان العرب ” عن كواليس حفلته بالقاهرة، قائلًا: ” إنها ستشهد إطلاق أحدث أغاني ألبومه الجديد ( عمري نهر)”، وقال الفنان محمد عبده، أن الحفلة تضم مجموعة من ألحان الموسيقار الخالد طلال بن مداح، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر الأغاني التي يطلبها الجمهور في معظم حفلاته؛ مؤكدًا سعادته بالتعاون مع الفنانة المصرية أنغام، ومشاركته الغناء معها في حفله السنوي بدار الأوبرا لأول مرة.

وعبّر الفنان محمد عبده عن مفاجأته باختياره كسفير للأغنية العربية من قِبل الأمم المتحدة، مؤكدًا أن حب الجمهور وتقديره هو التكريم الأساسي لأي فنان ناجح.