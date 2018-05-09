نفى الفنان محمد عبده ظهوره في برنامج "رامز تحت الصفر" المذاع خلال شهر رمضان لمقدمه المصري رامز جلال، عندما سألته المذيعة في لقاء تليفزيوني، حيث ردّ ضاحكًا: "ياشيخة أذكري ربك، أخشى أن يطلع لي من تحت الكرسي" ، وأوضح أنه لم يتصل به أحد للمشاركة في إحدى حلقاته، قائلًا: "لست من الشخصيات التي يُضحك عليها، أو يصدر منها موقف يَضحك الناس عليه، ولا يَستطيع اختراع موقف غير طبيعي لكي يضحك الناس ” .
و تشهد دار الأوبرا المصرية مساء اليوم الأربعاء، حفلة غنائية لقطبي الغناء العربي المطرب محمد عبده والمطربة أنغام؛ حيث كشف ” فنان العرب ” عن كواليس حفلته بالقاهرة، قائلًا: ” إنها ستشهد إطلاق أحدث أغاني ألبومه الجديد ( عمري نهر)”، وقال الفنان محمد عبده، أن الحفلة تضم مجموعة من ألحان الموسيقار الخالد طلال بن مداح، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر الأغاني التي يطلبها الجمهور في معظم حفلاته؛ مؤكدًا سعادته بالتعاون مع الفنانة المصرية أنغام، ومشاركته الغناء معها في حفله السنوي بدار الأوبرا لأول مرة.
وعبّر الفنان محمد عبده عن مفاجأته باختياره كسفير للأغنية العربية من قِبل الأمم المتحدة، مؤكدًا أن حب الجمهور وتقديره هو التكريم الأساسي لأي فنان ناجح.
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جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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