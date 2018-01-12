تامر عبد المنعم يصالح محمد فؤاد في حفلة زفاف

بعد عدة شهور تضمنت هجوم متبادل وصل لساحات المحاكم تم أمس الصلح بين الفنان محمد فؤاد والفنان تامر عبدالمنعم الذي أعلن ذلك من خلال صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وكتب قائلا :
بعد ٨ شهور من الخلاف أخيرًا اتصالحت أنا وأخويا الكبير
محمد فؤاد بفرح ابنة اخونا المحترم يحيي البستاني وبحضور الهضبة عمرو دياب والنجم مصطفي كامل والمنتج اخويا تامر مرسي والشقيق خالد سرحان وأصحابنا الجدعان لنثبِّت للجميع ان الدم عمره ما يبقي ميه وأخيرا اعتذر انا تامر عبد المنعم لفؤش لان الكبير كبير وهو الكبير وموعدنا معكم قريبا مع مسلسل الضاهر ٢٠١٨
GMT 17:55 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبروفاة الفنانة فاتن الحناوي بسبب إصابتها بفشل كلوي
فاجأت سارة جيسكا باركر الجميع في حفل "غولدن غلوب" يوم الأحد بثوب أنيق أسود من "دولتشي وغابانا". واختارت باركر بعد ثلاثة أيام، أن تظهر في ثوب آخر أسود أنيق يشبه ثوبها الآخر في برنامج "ذي ليت شو" مع ستيفن كولبيرت. وأبهرت الممثلة البالغة من العمر 52 عاما الجميع بلباسها المتدرج باللونين الأسود والأبيض مع سترة متماثلة، وأضافت لمظهرها حذاء من الكعب الفضي على الرغم من الطقس الثلجي في مدينة نيويورك. وأظهرت النجمة رشاقتها وسيقاها المنحوتة في زوج من الجوارب النايلون السوداء، وارتدت النجمة ثوبا أسود مطرز لامع مع ياقة بيضاء أنيقة وارتدت باركر سترة متضخمة مع حقيبه بالونين الكحلي والأبيض وصفف سارة شعرها الأشقربشكل انسيابى متموج ناعم . ورصعت النجمة مكياج ناعم مع طلاء شفاه باللون الوردي وظل جفون فضي وحمرة خدود باللون البرونزي، وقد فاجأت سارة الجميع بثوب
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