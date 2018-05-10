العناية الإلهية تنقذ ياسمين نيازي من الموت بأعجوبة

نجت الفنانة المصرية ياسمين نيازي​ من الموت بأعجوبة بعد تعرضها لحادث سير مروع على أحد الطرقات في مصر.نيازي التي تهشمت سيارتها بشكل كبير، تعرضت لكسر في ذراعها وبعض الإصابات المتفرقة في جسدها، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات المصرية القريبة من مكان الحادث بشكل طارئ حيث تلقت الإسعافات الأولية وتم "تجبير" يدها التي كسرت.نيازي كشفت عن الخبر عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت صورة لها وأخرى للسيارة المهشمة، وعلقت عليهما بالتالي: "قدر الله ما شاء فعل".