العناية الإلهية تنقذ ياسمين نيازي من الموت بأعجوبة

نجت الفنانة المصرية ياسمين نيازي من الموت بأعجوبة بعد تعرضها لحادث سير مروع على أحد الطرقات في مصر.نيازي التي تهشمت سيارتها بشكل كبير، تعرضت لكسر في ذراعها وبعض الإصابات المتفرقة في جسدها، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات المصرية القريبة من مكان الحادث بشكل طارئ حيث تلقت الإسعافات الأولية وتم "تجبير" يدها التي كسرت.نيازي كشفت عن الخبر عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت صورة لها وأخرى للسيارة المهشمة، وعلقت عليهما بالتالي: "قدر الله ما شاء فعل".
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ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
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