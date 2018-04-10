الموت في منزل خريج ستار أكاديمي الفنان إيهاب أمير

انتقل خريج برنامج ستار أكاديمي الفنان المغربي الشاب إيهاب أمير قبل قليل إلى آسفى على وجه السرعة فور تلقيه خبر وفاة عمه، وقد علمت "شوف تيفي" من مصادر مقربة من إيهاب" أن هذا الأخير تلقى نبأ وفاة عمه أثناء تصويره، لحلقة من برنامج "كي كنتي وكي وليتي" حيث انتقل فورًا، إلى مدينة آسفي لحضور مراسيم الدفن.
GMT 18:20 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساندينا الشربينى تكثف تصوير مشاهدها فى "مليكة"
ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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