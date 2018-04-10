الموت في منزل خريج ستار أكاديمي الفنان إيهاب أمير

انتقل خريج برنامج ستار أكاديمي الفنان المغربي الشاب إيهاب أمير قبل قليل إلى آسفى على وجه السرعة فور تلقيه خبر وفاة عمه، وقد علمت "شوف تيفي" من مصادر مقربة من إيهاب" أن هذا الأخير تلقى نبأ وفاة عمه أثناء تصويره، لحلقة من برنامج "كي كنتي وكي وليتي" حيث انتقل فورًا، إلى مدينة آسفي لحضور مراسيم الدفن.