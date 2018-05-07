المطالبة بمحاكمة الفنانة الإستعراضية سما المصري بعد إعلانها تقديم برنامج ديني في رمضان

قدم محام مصري، يومه الاثنين 7 مايو/ أيار الجاري، بلاغًا إلى النيابة العامة ضد الراقصة سما المصري، طالب فيه بمحاكمتها بتهمة إهانة المشاعر الدينية. وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية قال المحامي طارق محمود في بلاغه إن الراقصة الشهيرة نشرت مقطع فيديو لبرومو برنامج ديني على يوتيوب، كشفت به عن تقديمها له خلال شهر رمضان، بطريقة استفزت مشاعر ملايين المصريين بسبب سمعة وأعمال سما المصري المعروفة لدى الجميع، مشيرا إلى أنه المصري تجاهلت الفيديوهات الإباحية والمثيرة للغرائز التي تتناقلها القنوات الفضائية ومواقع التواصل ليل نهار لها".
وشدد المحامي في بلاغه الذي وضعه باستئنافية الإسكندرية، أن المظهر الذي ظهرت عليه الراقصة سما خلال برومو البرنامج، لا يمكن أن يتسق مع هيبة البرامج الدينية في رمضان، داعيًا إلى إجراء تحقيقات فورية وعاجلة وإحالة الراقصة للمحاكمة الجنائية العاجلة.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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