5 أخطاء إخراجية في أولى حلقات مسلسلات رمضان

لم تخلو الدراما الرمضانية هذا العام من الأخطاء الإخراجية البديهية, وعلى الرغم من أن مسلسل "رحيم" بطولة الفنان ياسر جلال بات من أبرز المسلسلات المتصدرة هذا الموسم مع نجم الشباك محمد رمضان، بطل مسلسل "نسر الصعيد"، إلا أنه على مدار الحلقات الأولى شهد العمل الدرامي العديد من الأخطاء التي غفل عنها مخرج العمل، وكذلك في مسلسلات ليالي أوجيني والرحلة وكلبش 2 وآخرين.

ويستعرض موقع لقطات أبرز الأخطاء الإخراجية الفادحة في دراما رمضان 2018 :

1- مسلسل "كلبش 2 ” :

ظهرت ضمن سياق الحلقة الأولى من المسلسل الذي أحدث ضجة واسعة، لقطة أثناء هجوم مسلح على أحد الأكمنة، حيث أطلق المسلحون النيران بالجملة على سيارات الشرطة إلا أن الرصاص الذي إنهال على السيارة لم تتأثر بالخدوش المعروفة

2- مسلسل "الرحلة” :

وظهر في الحلقة الأولى من مسلسل الرحلة بطولة باسل الخياط، الممثل الشاب خلال أحد المشاهد وهو يتقمص دور سيدة تبيع الخضراوات في أحد المناطق الشعبية، بينما تغافل مخرج المسلسل على حلق ذقن وشارب الفنان باسل الخياط، كما ظهر في مشهد التخفي وهو يرتدي نظارة شمسية سوداء وحجاب، ما دفع رواد مواقع التواصل يسخرون من المسلسل والفنان باسل الخياط معًا.

3- مسلسل “ليالي أوجيني” :

و ظهرت الفنانة امينة خليل، خلال أولى حلقات مسلسلها الجديد “ليالي أوجيني” وهي ترتدي فستانًا غريبًا تسبب في ظهور حمالة الصدر الخاصة بها ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعرضت أمينة خليل للانتقادات اللاذعة من النقاد ومتابعي العمل الدرامي.

4- مسلسل “رحيم” :

وكانت الحلقة الأولى من مسلسل رحيم، بطولة الفنان ياسر جلال، مليئة بالأخطاء الإخراجية، يبدو أبرزها لحظة ظهور"رحيم" أثناء أحداث ثورة يناير/كانون الثاني داخل ميدان التحرير، حينما يتم إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بينما يترامى الثوار أرضًا فيما يسر "رحيم" بشكل طبيعي ومن دون أي تأثر من الغاز.

5- مسلسل "نسر الصعيد” :

عدا المشهد الجرئ الذي تم حذفه من المسلسل بالأساس بسبب رؤية الرقابة بأنه يحتوى على إيحاءات خارجة، يوجد تفاصيل صغيرة داخل العمل الدرامي الذي يؤدي بطولته الفنان محمد رمضان، أثرت على تألقه الكبير بين الاعمال الدرامية الموجودة على الساحة حاليًا.

و تغافل صناع مسلسل "نسر الصعيد" على ظهور الحسنات في وجه الفنان محمد رمضان على مدار الحلقة الواحدة بنفس الشكل، ففي بعض المشاهد تظهر كبيرة وأخرى تختلف في حجمها