أمير كرارة يعلق على إصابة راموس لـ محمد صلاح

وجه الفنان أمير كرارة رسالة إلى سيرجيو راموس، مدافع نادى ريال مدريد الإسبانى، بعدما تسبب فى إصابة نجم مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء أمس في نهائى دورى أبطال أوروبا.
ونشر كرارة، عبر حسابه على "انستغرام" صورة كاريكاتورية، يظهر خلالها ممسكاً براموس المقيد بالحبال، ويوجه كرارة حديثه لراموس قائلاً :"هخليك تروح مدريد زاحف يا روح أمك".
وعلق كرارة على الصورة الكاريكاتورية التى نشرها عبر حسابه على انستجرام بقوله :"إلا صلاح يا حيلتها".
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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