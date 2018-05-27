أمير كرارة يعلق على إصابة راموس لـ محمد صلاح

وجه الفنان أمير كرارة رسالة إلى سيرجيو راموس، مدافع نادى ريال مدريد الإسبانى، بعدما تسبب فى إصابة نجم مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء أمس في نهائى دورى أبطال أوروبا.

ونشر كرارة، عبر حسابه على "انستغرام" صورة كاريكاتورية، يظهر خلالها ممسكاً براموس المقيد بالحبال، ويوجه كرارة حديثه لراموس قائلاً :"هخليك تروح مدريد زاحف يا روح أمك".

وعلق كرارة على الصورة الكاريكاتورية التى نشرها عبر حسابه على انستجرام بقوله :"إلا صلاح يا حيلتها".