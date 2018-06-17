قام وفد من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بنقل الفنانة الكبيرة أمال فريد منذ قليل إلى مستشفى المعلمين بالجزيرة بعد تدهور حالتها الصحية، ورافق وفد النقابة محمد أحمد خليل ابن شقيقة الفنانة الكبيرة.