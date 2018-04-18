السعودية تفتتح أول دار سينما في حفل خاص

تفتتح السعودية اليوم الأربعاء أول دار سينما بالبلاد لتنهي حظرا على السينما دام 40 عاما تقريبا في إطار حملة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لانفتاح المملكة.

لكن سيحتاج السعوديون العاديون للانتظار بضعة أسابيع أخرى قبل التمكن من حضور الأفلام. فقد ذكرت الشركة المشغلة أيه.إم.سي انترتيمنت القابضة أن حضور العروض الخاصة في الرياض هذا الشهر سيقتصر على الدعوات فقط على أن يسمح بالحضور للجمهور اعتبارا من مايو أيار.

ومن المتوقع حضور مسؤولين كبار بالحكومة وشخصيات أجنبية وشخصيات مختارة من قطاع الترفيه عرض فيلم «بلاك بانثر» في الحفل الافتتاحي.

ويمثل افتتاح السينما معلما جديدا في إطار الإصلاحات التي يتولاها ولي العهد بهدف تغيير نمط حياة السعوديين الذي كان يميل للانعزال وتنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.