السعودية تفتتح أول دار سينما في حفل خاص

تفتتح السعودية اليوم الأربعاء أول دار سينما بالبلاد لتنهي حظرا على السينما دام 40 عاما تقريبا في إطار حملة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لانفتاح المملكة.
لكن سيحتاج السعوديون العاديون للانتظار بضعة أسابيع أخرى قبل التمكن من حضور الأفلام. فقد ذكرت الشركة المشغلة أيه.إم.سي انترتيمنت القابضة أن حضور العروض الخاصة في الرياض هذا الشهر سيقتصر على الدعوات فقط على أن يسمح بالحضور للجمهور اعتبارا من مايو أيار.
ومن المتوقع حضور مسؤولين كبار بالحكومة وشخصيات أجنبية وشخصيات مختارة من قطاع الترفيه عرض فيلم «بلاك بانثر» في الحفل الافتتاحي.
ويمثل افتتاح السينما معلما جديدا في إطار الإصلاحات التي يتولاها ولي العهد بهدف تغيير نمط حياة السعوديين الذي كان يميل للانعزال وتنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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