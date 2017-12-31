آيتن عامر تنجو من الموت بفضل والدتها
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آيتن عامر تنجو من الموت بفضل والدتها

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العرب اليوم - آيتن عامر تنجو من الموت بفضل والدتها

الفنانة آيتن عامر
القاهرة - العرب اليوم

كشفت الفنانة آيتن عامر عن كارثة كانت ستقع في منزلها، لولا والدتها التي أنقذتها، وغردت عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "آه بالمناسبة، البيت كان هيولع بسبب حلة نسيناها على النار، ولولا ماما صحيت تصلي الفجر كانت هاتبقى كارثة، شكرًا.. باي".

 

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آيتن عامر تنجو من الموت بفضل والدتها آيتن عامر تنجو من الموت بفضل والدتها



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آيتن عامر تنجو من الموت بفضل والدتها آيتن عامر تنجو من الموت بفضل والدتها



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