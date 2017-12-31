آيتن عامر تنجو من الموت بفضل والدتها

كشفت الفنانة آيتن عامر عن كارثة كانت ستقع في منزلها، لولا والدتها التي أنقذتها، وغردت عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "آه بالمناسبة، البيت كان هيولع بسبب حلة نسيناها على النار، ولولا ماما صحيت تصلي الفجر كانت هاتبقى كارثة، شكرًا.. باي".