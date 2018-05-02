تعرف على أبرز محطات في حياة راشد الماجد وسر زواجه الغامض

تميّز الفنان راشد عبد الرحمن عبد العزيز بإحساسه المرهف الآسر الذي يخطف المستمعين إلى عالم إمتزج فيه الحنين والشوق، وبدأت مسيرته الفنية حينما كان في عمر الخامسة عشر، حيث تبناه أستاذه حامد الحامد فنيًا وتوقع له مستقبلا زاهرا، كما لحن العديد الأغنيات في بداياته الفنية، وأول أغنية له حملت عنوان "حلوة يالبحرينية" .

ولد الفنان راشد في 28 يوليو عام 1969 في البحرين، لعائلة تتألف من أب سعودي وأم بحرينية وستة إخوة وأخوات، وعاش طفولته في البحرين والدمام، والسعودية.

وأصدر الفنان راشد الماجد ما يعادل 21 ألبومًا غنائيًا، الذين تضمنوا 158 أغنية، وأطلق أول ألبوم له عام 1984، بعنوان "آه يا قلبي" وتضمن هذا الألبوم 5 أغنيات، وعرفه الجمهور السعودي حينها من خلال أغنية البارحة، كما ضم أغنيات أخرى لم تلاقي اهتمام كبير وشهرة في الوسط الفني حينها.

واصدر راشد الماجد بعد ذلك ألبومه الثاني عام 1986، بعنوان "لي بنت عم" وكان باللهجة السعودية، ثم طرح البومات عدة لاقت نجاحا كبيرا كـ "جتني تقولي"، "سيد الغواني"، و"قصة ضياع عبيد"، عام 1993 اطلق راشد الماجد ألبومين غنائيين بعنوان "الدنيا حظوظ" و "الله كريم" ونالا حينها نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربي.

وأصدر عام 96 ألبوم وطني بمناسبة شفاء ملك السعودية فهد بن عبد العزيز آل سعود بعنوان "صفوة ملوك"

كما أثار إعجاب الجماهير بصورة غير طبيعية ألبوم "المسافر" الذي كان يتضمن العديد من الأغاني الجميلة مثل " وينك حبيبي،"وحشتيني"،"عاش من شافك".

تزوج راشد الماجد مرة واحد، إلا أنه انفصل عن زوجته وبقي أعزب حتى الآن، ولم يصرح عن اسم زوجته، ودارت حول زواجه العديد من الشائعات منها زواجه من الفنانة البحرينية زينب العسكري، والممثلة السورية سلاف فواخرجي، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا.

ويمتلك الفنان راشد الماجد العديد من المؤسسات مثل "مؤسسة الفارس للانتاج الفني"، و"مؤسسة الماجد للسيارات"، اضافة الى عدد كبير من القصور والمباني العقارية.

وكشف الفنان راشد الماجد في أحد اللقاءات الاعلامية بأنه ليس فنانا غير منظّم فحسب، بل "بوهيمي" بكل ما تحمل هذه الكلمة من مدلول على الفوضوية، معللا ذلك بأنه يرى أن الفنانين العرب ليسوا منظمين في حياتهم اليومية لأن الفنان يتولّى ترتيب كل شؤون حياته الأسرية والفنية وهو ما يجعل هناك بعض الفوضى.

غنّى راشد الماجد العديد من شارات المسلسلات أهمها "الدمعة الحمراء، سيلفي، بين الماضي والحب، حبر العيون، وعد لزام، أيام السراب، قلوب للإيجار، نمر بن عدوان، عندما تغني الزهور، القدر المحتوم، دروب الشك".

وكان أول المسارح التي وقف عليها هو مسرح المدرسة، فيما كان أول ظهور تلفزيوني له كان في برنامج باب السندباد وعرض على تلفزيون البحرين، وأول أغنية رسميه له هي أغنية للمنتخب السعودي، وأول لقاء صحافي أجراه كان مع الصحافي مبارك العوض، وأول لقاء تلفزيوني لراشد كان في برنامج "على شاطئ الخليج"، وأخيرًا كان أول البوماته الغنائية "آه يا قلبي".