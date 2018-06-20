الفنان اللبناني رامي عياش يرزق بمولودة جديدة

استقبل الفنان اللبناني رامي عياش مولودته الجديد "أيانا"، وشارك صورتها بأول لحظاتها بالحياة مع متابعيه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلق رامى على الصورة، قائلا: "وخلقت آيانا AYANA وأحلى عيد أب كنت بتمناه. ينعاد عليكم"، موجها الشكر لزوجته داليدا عياش، قائلا :" شكرا حبيبتي".