دعا إبراهيم فخر، مخرج مسلسل "رسايل" بطولة مي عز الدين، جمهور راديو "إينرجي" للتصويت لمسلسله ليستمر في السباق، ويحسم اللقب بعد وصوله إلى دور الـ 16.
ووجه "فخر" كلمة عبر "إينرجي"، أكد فيها أن مسلسله يقوم على فكرة مختلفة وغير تقليدية، متمنيا من الجمهور دعم المسلسل في السباق.
و"كأس إينرجي للدراما" هو مسابقة بين 32 مسلسلا يحسمها تصويت الجمهور، وتتم التصفية بحيث يتأهل 16 مسلسلا للدور الثاني، حتى نصل للدور النهائي ويحصل مسلسل واحد على الكأس، بالإضافة إلى جوائز لأحسن ممثل وممثلة وأحسن مسلسل كوميدي، في حفل يقام أكتوبر المقبل.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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