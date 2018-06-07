دعا إبراهيم فخر، مخرج مسلسل "رسايل" بطولة مي عز الدين، جمهور راديو "إينرجي" للتصويت لمسلسله ليستمر في السباق، ويحسم اللقب بعد وصوله إلى دور الـ 16.

ووجه "فخر" كلمة عبر "إينرجي"، أكد فيها أن مسلسله يقوم على فكرة مختلفة وغير تقليدية، متمنيا من الجمهور دعم المسلسل في السباق.

و"كأس إينرجي للدراما" هو مسابقة بين 32 مسلسلا يحسمها تصويت الجمهور، وتتم التصفية بحيث يتأهل 16 مسلسلا للدور الثاني، حتى نصل للدور النهائي ويحصل مسلسل واحد على الكأس، بالإضافة إلى جوائز لأحسن ممثل وممثلة وأحسن مسلسل كوميدي، في حفل يقام أكتوبر المقبل.