فجر السعيد تستفز المصريين من جديد وتهاجم الفنانة نجلاء فتحي

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على حسابها في فيسبوك منشورًا جديدًا تناولت فيه الممثلة المصرية نجلاء فتحي، فجر السعيد لم تعتذر على إساءتها لفتحي سابقاً، بل كان منشورها الجديد استفزازياً كما وصفه معلّقون في صفحتها. وكتبت السعيد التي وجّهت سابقاً انتقادات جارحة للممثلة المصرية، بأن إطلالتها الجديدة جميلة وأنها جاءت استجابة للتغريدة التي نشرتها عنها!

وأثار ما كتبته السعيد غضب متابعيها على فيسبوك، الذين رأوا أنها تحاول دائماً العودة للأضواء ولحديث الصحف كلّ فترة، وأن ما فعلته هذه المرة هو مهين أيضاً بحق الممثلة نجلاء فتحي، وقبل فترة، نشر المخرج المصري خضر محمد خضر، صورة له عبر حسابه على انستغرام، ظهر فيها مع زوجته ياسمين أبو النجا، وحماته الممثلة المصرية نجلاء فتحي، ووالدته، وابنته زين في احتفال بالأوبرا.

وظهرت نجلاء فتحي لأول مرة بعد الانتقادات التي وجهتها الكاتبة الكويتية لها قبل شهر، وطالبتها بعدم نشر أي صور جديدة، بعد أن ظهرت عليها علامات التقدم في السن، الأمر الذي لاقى استنكاراً واسعاً لدى رواد الشبكات الاجتماعية وكذلك لدى ممثلي وفناني مصر.

وظهرت نجلاء فتحي في الصورة، وهي تحمل حفيدتها زين، وتتوسط ابنتها وزوجها، وهي تبتسم، وبدت في الصورة جميلة عكس حملات التشويه التي طالتها.

وقال المخرج تعليقاً على الصورة: “نصحتها انها ماتنزلش في السن ده قبل ما تعمل عملية التجميل وبرضو صممت تحضر حفلة البيانو بتاعت زين في الأوبرا”، ليسخر من كلام فجر السعيد