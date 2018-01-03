تشارك الفنانة أنغام مساء يوم 19 يناير الحالى برفقة الفنان وائل جسار فى حفل فنى كبير بأحد فنادق القاهرة الكبرى، ويرافقهم الفنان السعودى أمين الفارسى.
وكانت آخر الحفلات التى شاركت فيها أنغام، حفل افتتاح مهرجان الأغنية العربية الذى أقيم أكتوبر الماضى، كما أنها تقرأ مجموعة من السيناريوهات التى تختار منها استعدادا لعودتها للدراما من جديد، حيث كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل " غمضة عين".
من جانب آخر يعيش الفنان وائل جسار حالة من النشاط الفنى فى الفترة الأخيرة، حيث أحيا حفلتين ليلة رأس السنة فى القاهرة، وطرح قبل نهاية العام الماضى فيديو كليب أغنيته الجديدة "سنين الذكريات" التى قامت بإخراجه رندلى قديح، ومن كلمات محمد حسن وألحان أحمد كمال ونوزيع محمد الصباغ.
GMT 14:52 2017 الإثنين ,10 إبريل / نيسانأنغام تصرح لعن الله كل من حرض وكل من افترى على الله ورسوله
GMT 09:30 2017 الإثنين ,10 إبريل / نيسانأنغام عن تفجيري مارجرجس والمرقسية لحد إمتى هنعزي في ولادك يا مصر
GMT 08:09 2017 الجمعة ,07 إبريل / نيسانحفلات اليوم أنغام وشيرين ومدحت صالح ومحمود الليثى وعلى الهلباوى
GMT 05:33 2017 الأحد ,19 آذار/ مارسأنغام وصابر الرباعي يختتمان فعاليات تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية
GMT 05:22 2017 الأحد ,19 آذار/ مارسأنغام تتألق في حفل ختام المهرجان التونسي للثقافة العربية
ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
أرسل تعليقك