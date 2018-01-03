تشارك الفنانة أنغام مساء يوم 19 يناير الحالى برفقة الفنان وائل جسار فى حفل فنى كبير بأحد فنادق القاهرة الكبرى، ويرافقهم الفنان السعودى أمين الفارسى.

وكانت آخر الحفلات التى شاركت فيها أنغام، حفل افتتاح مهرجان الأغنية العربية الذى أقيم أكتوبر الماضى، كما أنها تقرأ مجموعة من السيناريوهات التى تختار منها استعدادا لعودتها للدراما من جديد، حيث كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل " غمضة عين".

من جانب آخر يعيش الفنان وائل جسار حالة من النشاط الفنى فى الفترة الأخيرة، حيث أحيا حفلتين ليلة رأس السنة فى القاهرة، وطرح قبل نهاية العام الماضى فيديو كليب أغنيته الجديدة "سنين الذكريات" التى قامت بإخراجه رندلى قديح، ومن كلمات محمد حسن وألحان أحمد كمال ونوزيع محمد الصباغ.