واصل فيلم أوبرا الفضاء والمغامرة الأمريكى، حرب النجوم: الجيداى اﻷخير Star Wars: The Last Jedi، تصدره لشباك التذاكر العالمى وتحقيقه أرقاما قياسية خلال أسبوعه الثالث، حاصدًا إيرادات بلغت مليار و56 مليون دولار أمريكى، بعد عرضه فى أكثر من 4,232 دور عرض سينمائى حول العالم، منذ طرحه يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2017، وفقًا لما ذكره موقع بوكس أوفيس موجو الأمريكى.
الفيلم ينتمى لفئة أوبرا الفضاء والمغامرة، وهو من إنتاج استوديوهات بوينا فيستا السينمائية، وإعداد ريان جونسون، وإخراج ريان جونسون، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، مارك هاميل، آدم درايفر، ديزى ريدلى، جون بويجا، أوسكار إسحاق، أندى سركيس، لوبيتا نيونجو، دومينال جليسون، أنتونى دانيلز، جويندولين كريستى، إضافة إلى لورا ديرن وبينيشيو ديل تورو، والفيلم هو آخر أعمال كارى فيشر قبل وفاتها فى شهر ديسمبر 2016.
قصة الفيلم تدور أحداثها فى إطار من الإثارة والمغامرة، حول أبطال سلسلة "حرب النجوم" الذين يواصلون مغامرتهم الكبرى التى تكشف لهم الكثير من ألغاز الماضى فيما يتعلق بالقوة، ويسلط هذا الجزء الضوء على شخصية الجيداى الشابة "راى" التى تتلقى تدريبات جيداى على يد الجيداى الكبير"لوك سكاى ووكر" أملاً فى تغيير كفة الصراع ضد قوى الشر إلى صالح المقاومة.
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ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
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