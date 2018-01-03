تمكن فيلم المغامرة والكوميديا Jumanji: Welcome to the Jungle بطولة النجم دواين جونسون، من فرض تواجده على مقدمة شباك التذاكر العالمى خلال أسبوعه الثانى، حاصدًا إيرادات قياسية بلغت 338 مليون دولار أمريكى، بعد عرضه فى أكثر من 3,765 دور عرض سينمائى حول العالم، منذ طرحه أمس الأحد الموافق 24 ديسمبر عام 2017، وفقًا لما ذكره موقع "بوكس أوفيس موجو" الأمريكى.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، ومن إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاجه 90 مليون دولار، ومن تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، جاك بلاك.

قصة المسلسل تدور فى إطار من الخيال والتشويق، حول أربعة طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، حرفيًا اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدى للبقاء على قيد الحياة، حيث عليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.