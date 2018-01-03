يبدأ الفنان الكوميدى هانى رمزى تصوير أول مشاهد فيلمه المصرى الإماراتى الجديد "رَمْسَة كريم"، منتصف فبراير المقبل، ويواصل حالياً تحضيراته لتفاصيل الشخصية التى يقدمها، فضلاً عن عقده لجلسات العمل مع باقى صناع العمل، فى الوقت نفسه يواصل المخرج والمنتج لؤى السعدى ترشيحاته لباقى الفنانين المشاركين.

وكان السعدى قد تعاقد على مدار الأسابيع القليلة الماضية مع كل من الفنانة الشابة نرمين ماهر، والفنانة القديرة رجاء الجداوى، لتجسد دور والدة البطل.

يذكر أن فيلم "رَمْسَة كريم" بطولة هانى رمزى ورجاء الجداوى ونرمين ماهر من مصر، ومن الإمارات حبيب علوم ورزيقة طارش وعبد الله صالح وعلي التميمي وجمال السميطي وملاك الخالدي ورانيا آل علي وعبد الله بن حيدر وغيرهم، ومن تأليف وإخراج لؤي السعدي وإنتاج شركة "فيلمي برودكشن" الإماراتية.