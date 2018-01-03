يبدأ الفنان الكوميدى هانى رمزى تصوير أول مشاهد فيلمه المصرى الإماراتى الجديد "رَمْسَة كريم"، منتصف فبراير المقبل، ويواصل حالياً تحضيراته لتفاصيل الشخصية التى يقدمها، فضلاً عن عقده لجلسات العمل مع باقى صناع العمل، فى الوقت نفسه يواصل المخرج والمنتج لؤى السعدى ترشيحاته لباقى الفنانين المشاركين.
وكان السعدى قد تعاقد على مدار الأسابيع القليلة الماضية مع كل من الفنانة الشابة نرمين ماهر، والفنانة القديرة رجاء الجداوى، لتجسد دور والدة البطل.
يذكر أن فيلم "رَمْسَة كريم" بطولة هانى رمزى ورجاء الجداوى ونرمين ماهر من مصر، ومن الإمارات حبيب علوم ورزيقة طارش وعبد الله صالح وعلي التميمي وجمال السميطي وملاك الخالدي ورانيا آل علي وعبد الله بن حيدر وغيرهم، ومن تأليف وإخراج لؤي السعدي وإنتاج شركة "فيلمي برودكشن" الإماراتية.
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ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
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