ظافر العابدين يشاهد مباراة تونس وإنجلترا من المدرجات

نشر النجم التونسي ظافر العابدين صورة له من مدرجات مباراة تونس وإنجلترا أثناء استراحة الشوط الأول، وذلك على موقع تبادل الصور الاجتماعي «إنستجرام».
وتعادل منتخب تونس أمام نظيره إنجلترا بهدف لكل منهما خلال أحداث الشوط الأول، في المباراة التي تقام على ملعب فولغوجراد أرينا ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2018.
GMT 12:34 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيومصطفى حجاج يشعل حفل Rai Club Cairo بــ"يا منعنع"
GMT 14:54 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيونقل الفنانة أمال فريد إلى مستشفى "المعلمين" بعد تدهور حالتها الصحية
GMT 09:21 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيومحمد محسن يغني "صندوق خشب" في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كلبش"
GMT 09:03 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيومنتج "الوصية" يعلق على تقليد أحمد فهمي للسقا في "رحيم"
GMT 09:00 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوسما المصري بـ "لوك" شاكيرا في أغنية كأس العالم
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
أرسل تعليقك