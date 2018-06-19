ظافر العابدين يشاهد مباراة تونس وإنجلترا من المدرجات

نشر النجم التونسي ظافر العابدين صورة له من مدرجات مباراة تونس وإنجلترا أثناء استراحة الشوط الأول، وذلك على موقع تبادل الصور الاجتماعي «إنستجرام».

وتعادل منتخب تونس أمام نظيره إنجلترا بهدف لكل منهما خلال أحداث الشوط الأول، في المباراة التي تقام على ملعب فولغوجراد أرينا ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2018.