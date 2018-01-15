نشر المنتج محمد السبكي، منذ قليل، صورة جديدة للنجم العالمي سكوت ادكنز، وهو يحاول الرقص بالحصان، ضمن كواليس فيلم "حرب كرموز".

وعلق "السبكي"، على الصورة عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، قائلا: "بويكي نجم الأكشن أثناء تصويره في حرب كرموز".

"حرب كرموز" بطولة أمير كرارة، وغادة عبد الرازق، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازي، ومحمد عز، ومايان السيد، وإيمان العاصي، وفتحي عبد الوهاب، وروجينا، قصة محمد السبكي، وسيناريو وإخراج بيتر ميمي.