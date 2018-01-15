نحافة زينة في أحدث صورها تعرضها للسخرية

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنانة زينة، ظهرت خلالها بنحافة ملفتة، ومرتدية فستانا أنيقا باللون الأسود.
ويبدو أن زينة، اعتمدت في هذه النحافة على أحد برامج "الفوتو شوب"، وهو ما لاحظه الجمهور، وعرضها للنقد، حيث جاءت بعض التعليقات كالتالي: "عادي يا زينة أنك ترفُعي نفسك بالفوتوشوب بس مش عادي أنك ترفّعي الحيطة بالمرة.. ده على أساس أنك تخينة اوي بترفعي نفسك".
وتسببت التعليقات الساخرة في قيام "زينة" بحذف التعليقات وإزالة الساخر منها، وهو ما جعل الجمهور يتداولون الصور على صفحاتهم الشخصية.
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ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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