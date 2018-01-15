نحافة زينة في أحدث صورها تعرضها للسخرية

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنانة زينة، ظهرت خلالها بنحافة ملفتة، ومرتدية فستانا أنيقا باللون الأسود.

ويبدو أن زينة، اعتمدت في هذه النحافة على أحد برامج "الفوتو شوب"، وهو ما لاحظه الجمهور، وعرضها للنقد، حيث جاءت بعض التعليقات كالتالي: "عادي يا زينة أنك ترفُعي نفسك بالفوتوشوب بس مش عادي أنك ترفّعي الحيطة بالمرة.. ده على أساس أنك تخينة اوي بترفعي نفسك".

وتسببت التعليقات الساخرة في قيام "زينة" بحذف التعليقات وإزالة الساخر منها، وهو ما جعل الجمهور يتداولون الصور على صفحاتهم الشخصية.