نشرت شركة "نيوسينشري" للإنتاج والتوزيع على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" فيديو للمشهد المحذوف من فيلم "طلق صناعي". وعلقت على الفيديو:"شاهد المشهد الكوميدي المحذوف لبيومي فؤاد بعد ما أتعمل معاه الصح عشان يعترف بجريمته".
وظهر بيومي فؤاد في الفيديو وعليه آثار التعذيب بينما يقوم ضابط شرطة برتبة نقيب بوضع المكياج له من أجل إخفاء آثار التعذيب من وجهه. فيلم "طلق صناعي" تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب واخراج خالد دياب وبطولة ماجد الكدواني وحورية فرغلي وبيومي فؤاد وسيد رجب.
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فاجأت سارة جيسكا باركر الجميع في حفل "غولدن غلوب" يوم الأحد بثوب أنيق أسود من "دولتشي وغابانا". واختارت باركر بعد ثلاثة أيام، أن تظهر في ثوب آخر أسود أنيق يشبه ثوبها الآخر في برنامج "ذي ليت شو" مع ستيفن كولبيرت. وأبهرت الممثلة البالغة من العمر 52 عاما الجميع بلباسها المتدرج باللونين الأسود والأبيض مع سترة متماثلة، وأضافت لمظهرها حذاء من الكعب الفضي على الرغم من الطقس الثلجي في مدينة نيويورك. وأظهرت النجمة رشاقتها وسيقاها المنحوتة في زوج من الجوارب النايلون السوداء، وارتدت النجمة ثوبا أسود مطرز لامع مع ياقة بيضاء أنيقة وارتدت باركر سترة متضخمة مع حقيبه بالونين الكحلي والأبيض وصفف سارة شعرها الأشقربشكل انسيابى متموج ناعم . ورصعت النجمة مكياج ناعم مع طلاء شفاه باللون الوردي وظل جفون فضي وحمرة خدود باللون البرونزي، وقد فاجأت سارة الجميع بثوب
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