نشرت شركة "نيوسينشري" للإنتاج والتوزيع على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" فيديو للمشهد المحذوف من فيلم "طلق صناعي". وعلقت على الفيديو:"شاهد المشهد الكوميدي المحذوف لبيومي فؤاد بعد ما أتعمل معاه الصح عشان يعترف بجريمته".

وظهر بيومي فؤاد في الفيديو وعليه آثار التعذيب بينما يقوم ضابط شرطة برتبة نقيب بوضع المكياج له من أجل إخفاء آثار التعذيب من وجهه. فيلم "طلق صناعي" تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب واخراج خالد دياب وبطولة ماجد الكدواني وحورية فرغلي وبيومي فؤاد وسيد رجب.