أحيا الفنان مصطفى حجاج والفنانة الاستعراضية جوهرة حفل "Rai Club Cairo" بأحد المراكب المطلة على النيل.

وتألق حجاج بمجموعة كبيرة من الأغانى منها «مابحنلهاش، وماندعيش عليا، واللى يقدر يتقدر»، وأشعل الحفل بأغنية «يا منعنع» وسط حضور كبير من الجماهير، والخبير السياحى جمال شوقى ومحمد مختار وكريم الحمصانى وماجد شوقى وأحمد كاستور ثم اختتمت الحفل الراقصة الروسية جوهرة بأغنية على أنغام أغنية «لأ لأ»، و«عم يا صياد» بتعاون مع الdj العالمى مارتن.