أحيا الفنان مصطفى حجاج والفنانة الاستعراضية جوهرة حفل "Rai Club Cairo" بأحد المراكب المطلة على النيل.
وتألق حجاج بمجموعة كبيرة من الأغانى منها «مابحنلهاش، وماندعيش عليا، واللى يقدر يتقدر»، وأشعل الحفل بأغنية «يا منعنع» وسط حضور كبير من الجماهير، والخبير السياحى جمال شوقى ومحمد مختار وكريم الحمصانى وماجد شوقى وأحمد كاستور ثم اختتمت الحفل الراقصة الروسية جوهرة بأغنية على أنغام أغنية «لأ لأ»، و«عم يا صياد» بتعاون مع الdj العالمى مارتن.
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ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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