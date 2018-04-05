إدانة الممثل الهندي سلمان خان بتهمة الصيد الجائر

قضت محكمة هندية بسجن الممثل الهندي سلمان خان خمس سنوات، بتهمة الصيد غير المشروع لظبي نادر عام 1998.
كما قضت محكمة جودبور بفرض غرامة قدرها عشرة آلاف روبية (154 دولار) على خان، الذي سيُنقل إلى السجن.
وقتل خان اثنين من الظباء السوداء، من نوع محمي، في ولاية راجاستان الغربية أثناء تصوير أحد أفلامه.
وبرأت المحكمة أربعة ممثلين آخرين قاموا ببطولة الفيلم مع خان، وكانوا متهمين معه في نفس القضية.
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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