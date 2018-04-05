إدانة الممثل الهندي سلمان خان بتهمة الصيد الجائر

قضت محكمة هندية بسجن الممثل الهندي سلمان خان خمس سنوات، بتهمة الصيد غير المشروع لظبي نادر عام 1998.

كما قضت محكمة جودبور بفرض غرامة قدرها عشرة آلاف روبية (154 دولار) على خان، الذي سيُنقل إلى السجن.

وقتل خان اثنين من الظباء السوداء، من نوع محمي، في ولاية راجاستان الغربية أثناء تصوير أحد أفلامه.

وبرأت المحكمة أربعة ممثلين آخرين قاموا ببطولة الفيلم مع خان، وكانوا متهمين معه في نفس القضية.