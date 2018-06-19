مقتل مغني الراب xxxtentacion في إطلاق نار بميامي

أعلنت الشرطة الأمريكية منذ قليل، مقتل مغني الراب الشهير XXXTentacion، البالغ من العمر 20 عاما، خلال حادث إطلاق نار في ولاية ميامي الأمريكية.
وأكد شهود عيان أن مغني الراب الشهير توفي في موقع الحادث، بعد إصابته بطلق ناري، ولم تكشف الشرطة حتى الآن أي تفاصيل عن الحادث.
GMT 12:41 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيووفاء عامر وأحمد عزمي يشاركان في عزاء ماهر عصام
GMT 10:44 2018 الجمعة ,18 أيار / مايومي كساب وأوكا يتحدثان عن الزواج والغيرة في "جوز مشاهير"
GMT 15:17 2018 الخميس ,17 أيار / مايوبيومي فؤاد يسعى للقبض على محمد سلام في "خفة يد"
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
أرسل تعليقك