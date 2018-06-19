مقتل مغني الراب xxxtentacion في إطلاق نار بميامي

أعلنت الشرطة الأمريكية منذ قليل، مقتل مغني الراب الشهير XXXTentacion، البالغ من العمر 20 عاما، خلال حادث إطلاق نار في ولاية ميامي الأمريكية.

وأكد شهود عيان أن مغني الراب الشهير توفي في موقع الحادث، بعد إصابته بطلق ناري، ولم تكشف الشرطة حتى الآن أي تفاصيل عن الحادث.