أستراليا تسجل 7 ملايين دولار إيرادات لفيلم الأنيميشن ferdinand

سجلت أستراليا في دور العرض السينمائية 7 ملاين دولار أمريكي لفيلم الأنيميشن الكوميدى Ferdinand بطول النجم جون سينا.

الفيلم ينتمى إلى نوعية الأكشن والمغامرات، وهو إنتاج استوديوهات تونتيث سينتشورى فوكس، ومن تأليف الثلاثى رون بيرش ودون رايمر وديفيد كيد، وإخراج كارلوس سالدانا، ويشارك فى بطولته بالأداء الصوتى عدد من النجوم أبرزهم جون سينا، بوبى كانافال، ديفيد تينانت، جينا رودريجز، دانيلا بوباديا، كيت ماكينون.

قصة الفيلم تدور أحداثها فى إطار من المغامرة، حول ثور ضخم يملك قلبًا كبيرًا، يُخطئ فى حق حيوان خطير، فيتم أسره وتشريده عن وطنه، لكن فرديناند يُصِّر على العودة إلى عائلته، وفى سبيل هذا يكوّن فريق غير كفؤ وينطلق به فى مغامرة مجنونة.